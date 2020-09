Sept associations ont organisé une opération grand nettoyage dans les quatre coins de la commune de Mana. Une action solidaire qui entre dans le cadre de la troisième édition du World Cleanup Day. Le but est de sensibiliser toutes les générations à la préservation de la planète.

Il y a beaucoup de cannettes de bière, de bouteilles en plastique qui salissent les lieux. Il y a des poubelles à disposition mais les gens ne les utilisent pas alors qu'on se située à deux pas Brenda de l'association Contino do Brasil

Il n' y a pas assez de poubelles car il y a de plus en plus de monde dans la commune François Alfonse, élu délégué à l'environnement à la mairie de Mana

Les parents devraient apprendre à leurs enfants, dés le plus jeune âge, les bons gestes pour préserver l'environnement. Murich Montoban, chargé de la communication de l'association Contino do Brazil 973

Sept associations de Mana se sont associées mercredi 16 septembre pour la troisième édition du World Cleanup Day. Six lieux de la commune de l'Ouest ont été nettoyés grâce à cette action citoyenne. Sur les berges de Mana la chasse aux détritus était ouverte.Pour Brenda de l'association Contino do Brasil, cette situation est désolanteDes poubelles supplémentaires sont régulièrement installées selon les services de la ville. Seulement, le surcroit de population de passage, à pour conséquence qu'elles arrivent vite à saturation.Pour mettre un terme à ces incivilités, les parents ont eux aussi, un rôle à jouer explique Murich MontobanPlusieurs tonnes de déchets ont pu être ramassées pour cette opération de nettoyage. Une action solidaire dont le message s'adresse à tous : chacun à un rôle à jouer pour préserver la nature, la planète et les générations futures.Le reportage de Pierre Tréfoux