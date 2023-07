Opération « Vakans répi » mise en place par l'association "L'Ebène Guyane" pour les personnes aidantes et aidées

Elles sont environ 6000 en Guyane à avoir besoin d’un soutien continu ou occasionnel/ (pour 22.000 aidants) des personnes dépendantes parce qu’elles sont âgées ou handicapées et les aidants sont souvent des proches. En Guyane des plateformes de répit du Jardin d’ébène se mettent en place peu à peu sur le territoire avec des offres de service d’accueil et d’accompagnement. Et pour la pour la première fois, « L’ébène Guyane » soutenue par la Collectivité territoriale de Guyane et l’Agence Régionale de Santé, a organisé un week-end appelé « Vakans répi ».

Catherine Boutet/Martial Gritte/CL •

Une première destinée au couple aidant/aidé pour assurer une coupure avec le quotidien de 48 heures, dans un hôtel, entourés par des professionnels pour des ateliers et activités bien être et détente et des sorties touristiques au zoo.



Ces invités sont comme dans une bulle au milieu d’un écrin de verdure : prendre un petit-déjeuner tranquille à l’hôtel est un moment rare pour ces familles impactées par la maladie ou le handicap.

Elise s’occupe de son père, Emile, depuis 2 ans. Il est atteint de démence à corps de Lewy. Les symptômes sont similaires à ceux des maladies d’Alzheimer et Parkinson et cette pause est bienvenue pour la jeune femme qui a pu passer une bonne nuit.

Éveline, elle, vit à Saint-Laurent avec son fils Dyclan autiste âgé de 19 ans. Même si, elle très soutenue par sa famille, ce week-end est un moment à deux sans stress où on laisse les soucis de côté.



Une première en Guyane

Ce projet de week-end répit récent dans l’hexagone est appliqué pour la première fois en Guyane. En moyenne, les aidants passent plus de 25 heures à accompagner leur proche en plus de leur vie professionnelle et familiale.

Durant 48 heures pour une quinzaine de couples aidants/aidés de l’île de Cayenne et de l’ouest du territoire des activités sont mises en place pour la détente et le confort, explique Brice Victorin, neuropsychologue, chef de service du Jardin d'ébène :

"Ils ont besoin de cette bulle d'air et aujourd'hui l'accompagnement de tous ces professionnels dans les plateformes de répit de Cayenne et de l'ouest nous permet d'avoir des professionnels qui encadrent et soignent si besoin."

Une visite du zoo ou encore une ballade dans le centre commercial de Matoury, une sortie pour les familles encadrées par du personnel. Venue de Mana, Heide se remet plutôt bien d’une rupture d’anévrisme mais avec Abraham son mari, ils sont passés par des moments difficiles.

Il y a 2 mois, une plateforme d’accompagnement et de répit a ouvert à Saint-Laurent pour l’ouest guyanais. C’est une première grande action. Tout reste à faire et les besoins sont importants.

Les plateformes de répit du Jardin d’ébène souhaitent organiser trois séjours de répit par an. Ainsi 400 personnes, des aidants et des aidés devraient bénéficier de ce projet, entièrement financé, jusqu'en 2025.