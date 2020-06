Les oraux du baccalauréat reportés en septembre pour les candidats admissibles au rattrapage

L'académie de Guyane vient d’annoncer la décision du report des oraux du baccalauréat. De nombreuses épreuves de fin d'année, CAP, Brevet, BTS mais aussi le baccalauréat sont validées sous forme de contrôle continu cette année en raison de la crise sanitaire.

3783 candidats

Contrôle continu

Le baccalauréat en chiffres en 2020, effectifs globaux en hausse de 2,29 % par rapport à 2019 (3698 en 2019) :

3783 candidats sont enregistrés en Guyane pour le BAC 2020, des chiffres en légère hausse par rapport à l'an dernier.

1549 au baccalauréat général

1453 au baccalauréat professionnel

781 au baccalauréat technologique

2274 candidats inscrits aux épreuves anticipées

La fin de l’année scolaire approche, de nombreuses épreuves de fin d'année, CAP, Brevet, BTS mais aussi le baccalauréat sont validées sous forme de contrôle continu cette année en raison de la crise sanitaire. Les résultats du baccalauréat seront dévoilés le 7 juillet. Les oraux de rattrapage prévus dans deux semaines sont toutefois maintenus au niveau national. L'académie de Guyane vient d’annoncer la décision du report de ces épreuves au mois de septembre. La crise sanitaire et la difficulté pour certains élèves de se déplacer sont à l'origine de cette décision.2,5% de candidats au baccalauréat en plus cette année par rapport au cru 2019. Ils sont près de 1500 en général et quasiment autant en professionnel. Des candidats qui n’auront jamais autant été jugés sur leur attitude et pas seulement sur leurs résultats. En effet le ministère de l’Education Nationale l’a annoncé en avril, le contrôle continu sera la règle en cette période de crise sanitaire. Cela veut dire que les notes du 1er et du 2nd trimestre seront déterminantes mais qu’une importance sera également accordée à l’assiduité et aux efforts de l’élève.L’an dernier en Guyane les résultats du baccalauréat général à l’issue du premier groupe étaient déjà en recul de près de 4 points sur un an. Qu’en sera-t-il cette année avec seulement deux trimestres pour juger des élèves? Pour le syndicat SUD éducation, il eut mieux valu octroyer le baccalauréat et le BTS à l’ensemble de cette promotion de façon à lever toute ambiguïté. Une option exclue par Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Education nationale qui martelait que ce baccalauréat serait un véritable examen.