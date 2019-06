Orpaillage clandestin : éperonnage entre une pirogue de gendarmes, de militaires des FAG et une pirogue de présumés garimperos

Samuel FINIELZ, Procureur de la République, nous a confirmé avoir demandé des investigations à la Section de Recherche de la Gendarmerie. Afin de constations techniques, de recherche de témoins et d’identification. Une information est ouverte pour du chef de violences avec arme par destination ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours sur personne dépositaire de l'autorité publique et de non-assistance à personne en danger.

La patrouille fluviale nocturne naviguait samedi dernier sur le Maroni à quelques encablures de l’embouchure de l’Inini. A bord de cette pirogue en patrouille HARPIE : trois militaires du Bataillon de chasseurs alpins de CHAMBERY et de deux gendarmes mobiles de la Gendarmerie de GUYANE. Il semblerait que la seconde pirogue est volontairement percuté les militaires. Deux gendarmes et deux militaires ont été blessés et évacués sur Cayenne à leur arrivée à Maripasoula. Les deux gendarmes sont sortis de l’hôpital et un des deux militaires des FAG (Forces Armées en Guyane) doit être évacué dans l’hexagone. Selon le Procureur il s’agissait d’une patrouille fluviale classique.