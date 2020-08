Affaire Dolianki : la propriétaire de la valise où se trouvait les 2,5 kg de cocaïne sera entendue au tribunal de Créteil cette semaine

La jeune femme impliquée dans l'affaire Paul Dolianki pour avoir remis à l'édile d'Apatou la valise qui contenait 2,5kg de cocaïne clame son innocence. Son avocat, Jérôme Gay a annoncé qu'elle serait entendue au tribunal de Créteil à la fin de la semaine.

La propriétaire de la valise sera entendue au tribunal de Créteil

Le 15 août, Paul Dolianki, maire d'Apatou a été mis en garde à vue après que 2,5 kg de cocaïne ait été trouvés dans un de ses bagages. La valise ne lui appartenait pas. Il l'a convoyait pour rendre service à des amis. Libéré le 18 août, le maire d'Apatou placé sous contrôle judiciaire aurait été abusé. L'enquête se poursuit et vise aussi la personne qui lui a remis le bagage. Une femme dont le défenseur Me Jérôme Gay affirme qu'elle est la victime d'une manipulation.Dès le 17 août, il a fait savoir à la presse que cette personne dont le nom n'est pas cité s'était rendue d'elle même dès le 16 août à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni pour donner sa version des faits.Entre temps, le juge d'instruction en charge de l'affaire au parquet de Créteil a émis un mandat d'amener à son encontre. Ses avocats, Jérôme Gay et Muriel Prévot ont obtenu qu'elle soit laissée libre. Elle prendra l'avion ce jeudi, par ses propres moyens, selon son avocat pour se rendre à Paris.Elle est complètement désireuse de collaborer à la manifestation de la vérité dans cette affaire souligne encore sa défense.