Rentrée houleuse au collège d'Apatou

Premier couac de rentrée en Guyane, il a eu lieu au collège d'Apatou ce 1er septembre. L'ensemble du personnel a débrayé pour protester contre le non renouvellement de 12 contrats sur 14 des assistants d'éducation de l'établissement. La situation a été rétablie dans l'après-midi.

A Apatou, les assistants d'éducation du collège Ma Aiye se sont mobilisés hier matin. Ils ont manifesté ainsi leur colère suite à l'annonce du rectorat de Guyane leur indiquant que seulement deux contrats sur les 14 étaient renouvelés. En cause, le non respect des conditions d'embauche pour cet emploi : le diplôme du baccalauréat détenus que par deux d'entre eux.C'est une nouvelle qu'ils ont appris le jour même de la fin de leur contrat. Le mouvement n'a duré que quelques heures mais a mobilisé l'ensemble du personnel. Ces AED sont indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.Dans l'après-midi, le rectorat a fait savoir que tous les contrats étaient renouvelés pour un an.