Basket: Guadeloupe/Guyane pour le titre ce soir en U20

Les jeunes basketteurs du bassin de Guyane et des Antilles sont à Cayenne pour le traditionnel tournoi GuyMarGua. Qui de la Guyane ou de la Guadeloupe inscrira son nom au palmarès de l'épreuve, réponse ce soir.

Karl Sivatte •

Une victoire pour le titre régional

La sélection de Guyane a les atouts pour conserver son titre mais la Guadeloupe veut repartir avec le trophée. • ©M. Berthomé ...

Les sélections de Guadeloupe, Martinique et de Guyane dans la catégorie des moins de 20 ans se sont retrouvées pour la 2ème édition de ce tournoi.Ce samedi, à 18 heures, pour le dernier match du tournoi, c’est une véritable finale qui est proposée au public. Pour rappel, jeudi soir, la Guyane a largement dominé la sélection de Martinique sur le score net de 73 à 44. Un succès avec 29 points d’écart, la différence était grande entre les deux équipes. Hier, dans l’opposition antillaise de ce tournoi, la Guadeloupe a pris le dessus face à la Martinique avec 5 unités d’écart, le tableau d’affichage indiquant 75 à 70 au bénéfice des Guadeloupéens.Pour cette ultime soirée, c’est donc l’affiche rêvée avec une finale très attendue entre la Guadeloupe et la Guyane. Les deux formations ont battu la Martinique et s’affrontent avec un seul objectif : la victoire.La Guyane a eu un temps de récupération plus important pour soigner les petits bobos et a vu jouer son adversaire hier soir. Les hommes de Fred Egalgi sont prêts pour cette dernière étape avec l’ambition de garder la coupe en terre guyanaise.Ce soir Guadeloupéens et Guyanais vont donc se disputer le titre de l’épreuve dont on joue la seconde édition. La Guyane est tenante du titre rappelons-le et le public du hall Kévin Séraphin va pousser ses protégés pour garder cette suprématie régionale dans cette catégorie.Pour les responsables des trois ligues, ce tournoi est une belle vitrine du basket régional qui permet d’évaluer le travail effectué par les commissions techniques. Les trois conseillers techniques et sportifs des ligues poursuivent leur coopération pour encore élever le niveau du basket en zone GuyMarGua. L’objectif est connu mais nul doute que ce soir, il y a d’abord un titre à aller chercher.