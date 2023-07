Inquiétude grandissante des automobilistes confrontés à des incidents suspects sur la route nationale 1 près du pont de Saut-Sabbat

Des incidents troublants sur la RN1 (route nationale) suscitent une inquiétude croissante parmi les usagers. Dans des zones fréquentées par des garimpeiros, des témoignages de guets-apens présumés, largement relayés sur les réseaux sociaux, alimentent un climat d'incertitude et de crainte.

Un incident inquiétant s'est récemment produit sur la route nationale, mettant en émoi les usagers qui craignent de tomber dans un guet-apens. Une jeune conductrice a partagé sur TikTok un épisode effrayant survenu pendant son voyage entre Saint-Laurent et Cayenne.

La route nationale 1 juste avant le pont de Saut-Sabbat • ©Eric LEON

Selon son récit, sa passagère et elle ont été surprises par un homme apparemment à mobilité réduite avec une béquille tentant de traverser la route près du pont de Saut Sabbat. À leur approche, l'homme a brusquement brandi un fusil, les amenant à craindre un guet-apens.

Leur réaction a été immédiate : baissant la tête et accélérant brusquement, elles ont réussi à échapper à ce qu'elles pensaient être une menace imminente. Malheureusement, elles se trouvaient sur une portion de la route sans réseau téléphonique, les empêchant de signaler immédiatement l'incident aux autorités. Ce n'est qu'une une trentaine de kilomètres plus loin, dans une zone où le réseau était disponible, qu'elles ont pu appeler la gendarmerie.

Le témoignage de cette jeune conductrice, largement relayé sur les réseaux sociaux, a provoqué une cascade de commentaires de nombreux autres usagers de cette portion de route. Comme ce témoignage frappant, celui d'une femme d'une cinquantaine d'années avec sa fille qui revenait de Saint-Laurent du Maroni, rapporte une expérience similaire après avoir croisé un homme bizarre sur une béquille. “On a accéléré, on a regardé derrière nous, les autres voitures ont fait de même”

Une autre alerte circule également sur WhatsApp, renforçant le sentiment de crainte parmi les usagers de la route :



Bonsoir, évitez de passer par Saut Sabbat. Je suis passée vers 19h20 et là, une quinzaine de Brésiliens étaient au milieu de la route. J'ai dû accélérer brusquement avec mon véhicule, et vous ne croirez pas comment ils ont pris la fuite. Surtout, ne ralentissez pas. J'ai contacté les gendarmes.

La gendarmerie des secteurs concernés nous a affirmé n’avoir enregistré aucun signalement relatif à ces faits. Elle invite toute personne témoin ou victime à signaler les faits de ces incidents. Cette apparente contradiction soulève des questions sur la communication et le suivi des incidents rapportés par les citoyens.

La gendarmerie de Saint-Laurent-Du-Maroni • ©Eric LEON

Il convient de souligner que cette zone, même si elle est connue pour être fréquentée par des chercheurs d'or illégaux, fait régulièrement l’objet de patrouilles de la gendarmerie dans le secteur selon la gendarmerie de Saint-Laurent.

Ces événements, ainsi que la confusion qui les entoure, soulignent l'importance de rester vigilant sur les routes, et mettent en évidence la nécessité d'une communication plus efficace entre les citoyens et les autorités dans cette zone non couverte par les réseaux téléphoniques.