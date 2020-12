Le maire de Roura entendu par les policiers suite à une enquête ouverte par le parquet de Cayenne

Jean-Claude Labrador a passé 10 heures en garde à vue pour répondre aux questions des enquêteurs de la police judiciaire dans une affaire de soupçons de fournitures et d’obtentions frauduleuses de documents administratifs, documents liés à sa récente victoire aux élections municipales.

Jocelyne Helgoualch •

Les locaux de la PJ de Cayenne • ©Sébastien Laporte

Jean-Claude Labrador sort des locaux de la police judiciaire de Cayenne • ©Sébastien Laporte

A aucun moment, il n’a été placé en cellule et il a répondu sans détour à toutes les questions des enquêteurs. L’enquête se poursuivant, Jean-Claude Labrador ne fera pas de déclaration pour le moment. Il reste serein quant à la suite de la procédure. Tom Juilerat, chargé de la communication de Jean-Claude Labrador

Il est près de 19 heures mardi soir quand Jean-Claude Labrador, le nouveau maire de Roura quitte les locaux de la police judiciaire de Cayenne.La garde à vue de Jean-Claude Labrador vient d’être levée après 1O heures d’interrogatoires.Il est sorti libre de sa garde à vue, sans être à ce jour mis en examen. Une garde à vue qui avait débuté mardi matin peu avant 9 heures suite à une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Cayenne.Le Procureur de la République, Samuel Finielz précise que l’enquête est liée à la fourniture et à l’obtention frauduleuse de documents administratifs.Jean-Claude Labrador nous a déclaré à la sortie de sa garde à vue que les interrogations des enquêteurs de la police judiciaire étaient liées aux dernières élections municipales sans vouloir en dire plus sur les questions des policiers.Jean-Claude Labrador a été élu le 18 Octobre dernier, maire de Roura dès le 1er tour avec plus de 64 % des voix des électeurs de la commune qui compte aussi l’électorat du village de Cacao.Il est aussi l’un des vice-présidents de la Collectivité Territoriale de Guyane.Dans un communiqué transmis à notre rédaction par Tom Juilerat, chargé de la communication de Jean-Claude Labrador durant ses congés lors de la campagne pour les élections municipales et par ailleurs directeur de la communication de la CTG, il est préciséCommuniqué du chargé de communication de Jean-Claude LabradorConvoqué à 9h ce mardi 1er décembre 2020 dans le cadre d’une enquête administrative, Jean-Claude Labrador a été placé en garde à vue à son arrivée afin de pouvoir répondre à un certain nombre d’interrogations relatives à cette enquête.Il est ressorti libre ce soir vers 19h.Il n’a à aucun moment été placé en cellule, et a répondu sans détour à toutes les questions des enquêteurs.L’enquête se poursuivant, Jean-Claude Labrador ne fera pas de déclaration pour le moment.Il reste serein quant à la suite de la procédure.