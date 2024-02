Saint-Laurent : 260 élèves maternelles s'élancent dans l'aventure des jeux Kali'na

L'école Laure Polus de Saint-Laurent-Du-Maroni a brillé ce vendredi 9 février, réunissant 260 élèves de maternelle autour des jeux traditionnels Kali'na, avec à la clé des médailles pour tous.

Le lancer de noix de coco • ©Eric LEON

La compétition était aussi amicale qu'enthousiaste ce vendredi 9 février à l'école Laure Polus de Saint-Laurent-Du-Maroni, où 260 élèves, répartis en 10 classes, ont contribué aux festivités des jeux traditionnels Kali'na. Un événement qui a su captiver petits et grands, plongeant l'école dans une atmosphère de joie et de découverte culturelle.

L'épreuve de force du tir à la corde • ©Eric LEON

Lors des épreuves des jeux Kali'na à l'école Laure Polus, les jeunes participants, armés de leur enthousiasme et de leur imagination débordante, ont abordé chaque défi avec un sérieux teinté d'une innocente malice. Le tir à la corde, par exemple, s'est transformé en une épopée où chaque traction semblait puiser dans une réserve inépuisable d'énergie, malgré des bras pas plus gros que des crayons. Le tir à l'arc a vu émerger des archers concentrés, dont les flèches, malgré une trajectoire parfois imprévisible, étaient lancées avec la détermination des grands explorateurs. Le lancer de coco s'est avéré être une leçon de physique appliquée, où la gravité reprenait souvent le dessus, au grand amusement des spectateurs. Quant au transport de charge, il a été abordé avec toute la gravité d'une mission spatiale, même si les "charges" transportées n'étaient guère plus lourdes qu'un sac de jouets. Ces moments, empreints d'une touchante candeur, ont rappelé à tous que le monde vu à travers les yeux des enfants peut transformer même les tâches les plus simples en aventures extraordinaires.

La danse du Sunpula par les élèves de l'école Laure Polus de Saint-Laurent du Maroni • ©Eric LEON

La dimension culturelle de l'événement a été renforcée par l'introduction de chants, de danses, et de contes Kali'na, permettant aux enfants d'embrasser pleinement l'esprit de ces jeux. La dégustation du “Kasilipo” a ajouté une touche gustative à cette expérience immersive, faisant découvrir aux élèves les saveurs de la cuisine traditionnelle amérindienne.

L'esprit de camaraderie a atteint son apogée à la fin de la compétition, lors de la cérémonie de remise des médailles. Chaque participant, fier de ses accomplissements, a reçu une médaille, symbole de sa participation et de ses efforts. Cette récompense, plus qu'un simple objet, a marqué la reconnaissance de l'engagement de chaque enfant dans cette aventure collective.

La dégustation du “Kasilipo”. Saveurs de la cuisine traditionnelle amérindienne offert aux élèves après une rude matinée d'effort. • ©Eric LEON

L'organisation de cet événement par l'école Laure Polus, avec la collaboration active des enseignants, des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles), a démontré que l'éducation pouvait prendre des formes diversifiées, alliant apprentissage, jeu, et ouverture culturelle. La réussite des jeux Kali'na promet non seulement de laisser un souvenir impérissable aux élèves mais aussi d'inscrire cette initiative dans la durée, en faisant un rendez-vous culturel et pédagogique majeur pour l'école et la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni.