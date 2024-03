Saint-Laurent-Du-Maroni : Nouvelle escalade de violence au lycée Raymond Tarcy

Suite à plusieurs altercations au lycée Raymond Tarcy à Saint-Laurent-Du-Maroni, la gendarmerie est intervenue mardi 26 mars, menant à une interpellation et à la découverte d'une arme improvisée parmi les élèves.

Le parking du lycée Raymond Tarcy sous surveillance des gendarmes à la sortie des cours • ©Eric LEON

Une nouvelle intervention rapide des forces de l'ordre a été nécessaire ce mardi 26 mars au lycée Raymond Tarcy de Saint-Laurent-Du-Maroni, suite à plusieurs altercations survenues entre des élèves vers 10h30. Les circonstances de ces altercations ne sont pas encore claires. Une vingtaine de gendarmes ont été déployés sur place pour rétablir l'ordre.

Durant l'intervention, un jeune homme a été interpellé. De plus, un élément troublant a été mis au jour : un objet pointu, potentiellement utilisable comme arme, a été découvert dans le sac d'un élève, exacerbant les inquiétudes quant à la sécurité au sein de l'établissement.



La sortie des cours des élèves du lycée Raymond Tarcy effectuée dans le calme à 12h30 • ©Eric LEON

Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent un élève refusant fermement d'obtempérer aux demandes des gendarmes. Cette scène témoigne de la tension palpable lors de l'intervention et met en évidence la complexité des défis auxquels les forces de l'ordre doivent faire face sur le terrain.

Face à ces incidents, la sortie des cours, prévue à 12h30, a été placée sous une surveillance exceptionnelle. Le personnel du lycée, le proviseur et les gendarmes présents ont veillé au bon déroulement de cette sortie, qui s'est heureusement achevée dans le calme.

Ces altercations ne sont pas un phénomène isolé au lycée Raymond Tarcy. Un précédent incident, survenu la veille, avait déjà conduit à un blessé léger lors d’une altercation, témoignant d'un climat sous tension. Ces répétitions d'actes de violence soulèvent des questions importantes sur les mesures de prévention et de sécurité à adopter pour garantir un environnement sain et sécurisé pour les élèves et le personnel.