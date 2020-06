Tentative de prise d'otages au Centre Pénitentiaire de Rémire-Montjoly ce matin

Cet évènement comme tous ces actes, mutinerie, projet de prise d'otages, circulation de produits stupéfiants et de téléphones portables et la présence grandissante d'un certain profil de détenus ayant fait partis de gang à l'extérieur sont les révélateurs d'une détention en pleine mutation et notre administration doit être consciente que des moyens humains mais aussi en terme de sécurité et de formation des personnels sont essentiels.