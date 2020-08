L'école Saint-Joseph de Mana rouvre ses portes après 11 années de fermeture

Entièrement reconstruit à l'identique, l’établissement privé Saint-Joseph de Mana, rouvre ses portes pour cette rentrée 2020 pour la plus grande satisfaction des gestionnaires et de la municipalité. L'école était fermée depuis 2009.





L’établissement privé Saint-Joseph de Mana, a vu le jour en 1828, au même moment que la création de la commune. Cette école, presque bicentenaire a été créée par la sœur Anne-Marie Javouey. Des générations d’écoliers ont étudié et joué entre ses murs.Jugée vétuste, elle avait fermé ses portes en 2009. Aujourd’hui, elle est entièrement neuve, elle a été reconstruite à l’identique.A sa création en 1828, il y avait un hôpital en bas et l’école en haut. A l’époque, la sœur Anne-Marie Javouey, la fondatrice des lieux, avait deux priorités : soigner et éduquer. Aujourd’hui, ce lieu chargé d’histoire fait peau neuve mais sa mémoire reste intacte.Marietta, a 81 ans, elle a fait toute sa scolarité à l’école Saint-Joseph, de la maternelle jusqu’au certificat d’études. Elle se rappelle très bien de ses jeunes années : les cours de couture d’écriture… des buffles dans la savane à côté de l’école, des baignades dans le fleuve sous la surveillance des sœurs, mais aussi la rigueur de l’apprentissage dispensé. Une éducation qui a forgé la femme qu’elle est aujourd’hui.C’est un aboutissement pour les membres de l’association OGEC, l’organisme de gestion des écoles catholiques. Les membres ont géré les travaux de la reconstruction.La mairie de Mana a été caution solidaire auprès de la banque, à hauteur d’1,2 million d'euros. Après 18 mois de travaux, l’école a été réhabilitée à l’identique, sur 1200 mavec 14 classes. Le coût total de la rénovation est estimé 2,4 millions d'euros.Pour la municipalité, l’école est un héritage historique préservé. Mais cela représente aussi une économie non négligeable.Car les écoles publiques en termes d’entretien, de personnel, de mise aux normes ont un coût de fonctionnement très élevé pour la mairie. Abéric Benth, maire de Mana ne cache pas sa satisfaction :La rentrée des nouveaux élèves se fera le 7 septembre. L’inauguration de l’école aura lieu dans le courant de l’année. Un moment nostalgique pour toute une génération d’élèves qui se considèrent comme les enfants d’Anne-Marie Javouey.