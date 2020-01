Election de Mademoiselle Guyane ce soir à Mana

La Guyane organise pour la première fois l’élection Mademoiselle Guyane. L’élection aura lieu ce samedi soir à Mana. 13 candidates sont en lice pour cette grande première.

Olivia Garrett-Alaïs/KS •

Pas de critère de taille ou de poids

Les jeunes femmes ont préparé pendant deux mois cette première édition guyanaise. • ©O. Garrett-Alaïs ...

Treize candidates pour une seule couronne. Ce soir, c’est la commune de Mana qui accueille cette manifestation au Centre social Makandra. Des jeunes femmes issues de tout le territoire défileront devant un jury pour espérer décrocher la première couronne du territoire avant de partir en France hexagonale en avril pour la finale nationale.L'élection Mademoiselle France existe depuis 11 ans. « C'est un concours ouvert aux jeunes femmes sans aucun critère de taille ou de poids. C’est une première en Guyane. Il n’y a pas de critère de morphologie, de taille ou de poids », selon Micheline Pe Pierre, la déléguée régionale du concours Mademoiselle Guyane. Pour ce concours, toutes les candidates passent cinq fois devant le jury. Parmi ces présentations devant le jury, short et tee-shirt, un passage au micro pour l’expression orale, en tenue de ville ou encore sur le thème de cette édition, la Guyane multiculturelle et puis l’expression artistique avec danses, chant et mise à l’honneur des cultures de la Guyane.« Avec la diversité culturelle du pays, il y a bien des choses à montrer et nos candidates ont préparé deux mois durant ce rendez-vous, de quoi surprendre le public que nous espérons nombreux ce samedi » souligne Micheline Pierre.Les candidates ont préparé avec acharnement cette 1ère édition sous la houlette d’une coache et chorégraphe, Annaëlle Metzger. Il a fallu leur donné notamment des clés pour dépasser la timidité et s’exprimer en public « elles sont désormais prêtes pour ce show » estime Annaëlle Metzger.Pour toutes les filles engagées dans cette aventure, il s’agit également d’une aventure humaine et l'occasion de rencontrer des jeunes femmes venant d'autres horizons.Ce samedi, 6 prix seront décernés dont un émanant du public. La Mademoiselle Guyane en plus des cadeaux attribués se rendra en France en avril pour le concours national.Mademoiselle Guyane, ce samedi soir au Centre social Makandra. Début du spectacle à 20 heures.