Les préparatifs de la rentrée à l'école maternelle Man Tina de Mana

La rentrée scolaire, est dans 7 jours pour toutes les écoles publiques de Mana. Le protocole sanitaire du gouvernement, devra être respecté. Il prévoit le port du masque pour les collégiens et les lycéens, mais n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans. Qu'est-il prévu pour eux?

Vanessa Etienne/Pierre Tréfoux/CL •

Dans tous les établissements de Guyane l’enjeu est sanitaire. Pour la rentrée scolaire, le protocole national du ministère de l’éducation édité le 7 juillet dernier est allégé. Mais plusieurs directives devront être appliquées. Dans les écoles primaires et maternelles, les enfants ne porteront pas les masques. Les enseignants et les agents d’entretiens et les personnels ATSEM devront eux s'y soumettre.A l'école Man Tina, le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces seront réalisés au minimum un fois par jour.C’est une rentrée particulière qui se prépare pour les élèves et les enseignants. Mais toujours dans le respect des gestes barrières.Mercredi prochain le 3 septembre, tous les élèves des établissements publics de Mana feront leur rentrée.