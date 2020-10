Quel protocole sanitaire dans les cantines de Guyane, l'exemple du lycée Bertène Juminer à Saint-Laurent

C'est un fonctionnement un peu différent puisque l'effectif est beaucoup plus important habituellement. Nous avons du réduire un peu la voilure et mettre place une deuxième salle de restauration... Nous avons des élèves de collèges on ne peut pas les empêcher de bouger ,de se toucher mais nous essayons par tous les moyens de garder cette distanciation qui est la seule barrière que nous pouvons mettre en place.

Patrick Arnolin, proviseur du lycée Bertène Juminer