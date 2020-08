Les commerçants de Saint-Laurent confrontés à la violence d'une partie de leur clientèle qui refuse de porter le masque

A Saint-Laurent-du-Maroni, plusieurs commerçants se sont fait agresser par des clients qui refusent de porter le masque.

Depuis quelque temps, ces agressions verbales sont récurrentes, elles troublent le quotidien de ces professionnels sur leurs lieux de travail.



Une situation de violence récente dans ces commerces

On m'insulte avec sa langue. J'ai appelé la gendarmerie qui m'a répondu que toutes les patrouilles étaient occupées. Le monsieur sans masque me parlait méchamment comme si c'était normal...

On ne va pas discuter avec eux parce qu'après ... ils me font peur. Là avec ma grossesse, mon mari si on se bat, il y aura beaucoup de mal...

Le commerçant peut-être pénalement sanctionné et cela peut aller, en théorie, jusqu'à la fermeture administrative, si il ne fait pas le nécessaire pour s'assurer que les clients portent le masque dans son commerce... il y a le risque de se faire agresse, même verbalement et le boulanger c'est au quotidien! Alain Cheung président de l'association chinoise de l'ouest guyanais

