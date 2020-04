Confinement : l'aide du centre communal d'action sociale aux familles démunies à Saint-Laurent du Maroni

Depuis le confinement, la situation sociale de nombreuses familles empire. Au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent, les agents l’ont bien remarqué. Plus de 200 familles en grande difficulté sont suivies.

"On a des personnes qui viennent de tout Saint-Laurent et des villages éloignés. Il y a des maraudes, nous faisons beaucoup de prévention".



Des paniers à distribuer

Depuis le confinement, la situation sociale de nombreuses familles empire. Au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent, les agents l’ont bien remarqué. Depuis le début de la crise sanitaire, ces acteurs du social sont sur le front en organisant des distributions alimentaires.Plus de 200 familles en grande difficulté sont suivies. Une collaboration entre le CCAS et les nombreuses structures sociales.Avec la crise sanitaire, et les gestes barrières à respecter, les usagers ne peuvent plus venir chercher de l’aide directement au CCAS. Les agents vont vers les familles dans les différents quartiers par le biais des structures sociales partenaires. Des livraisons qui permettent aussi de faire de la prévention et de maintenir le lien.Gilbert Dolloue animateur de prévention association L’AKATIJ (An nou Kombat Ansamm Tout Inégalité di Jodla) commente :

Des agents qui tentent d’intervenir comme ils peuvent. Le confinement auprès des personnes en très grande difficulté et surtout sans domicile fixe reste un vrai problème. Ce jour là, une soixantaine de paniers de produits de première nécessité sont en préparation au CCAS, essentiellement des dons des principales grandes surfaces de la place. Des paniers préparés en fonction des profils des bénéficiaires. Famille avec ou sans enfants, ou encore des personnes en situation très précaire, sans domicile fixe ou en addiction. Résultat : la composante du panier diffère. Walter Adelaïde responsable du pôle social du CCAS explique :

"Nous ne donnons pas de produits froids car les populations concernées souvent n'ont pas d'électricité. On donne beaucoup de lait maternisé".

400 bénéficiaires

220 familles bénéficient de cette aide alimentaire exceptionnelle. Cela représente un peu plus de 560 personnes. Malgré ces temps de crise, les agents essaient de mettre un peu d’humanité dans leur mission. Il faut dire qu’ils connaissent bien leurs bénéficiaires. Depuis le début de la crise, c’est pas moins de 10 tonnes de marchandises de première nécessité qui ont transité par le CCAS, 400 personnes ont pu bénéficier de cette aide alimentaire exceptionnelle.Le reportage de Maéva Myriam Ponet :