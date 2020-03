Coronavirus: consultations à rallonge pour les médecins généralistes

Depuis mercredi dernier et l’annonce des 5 cas avérés de Coronavirus à Saint-Laurent-du-Maroni, c’est toute une ville qui s’organise. Si les craintes sont bien présentes, la vie suit son cours mais avec une grande vigilance.

Depuis les 5 cas, nous avons beaucoup de questions par téléphone. Les gens veulent des informations mais il y a aussi des questions concernant les enfants, les consultations sont plus longues du fait de questions et précisions pour rassurer notamment sur le fait d’envoyer les enfants à l’école par exemple

La seule chose qui a changé dans mon activité, c’est d’aller faire les dépistages à domicile. L’ARS m’a demandé pour les personnes en contact avec les 5 premiers cas qui ont les symptômes de faire les prélèvements à domicile… Je vais chez les personnes dont la liste m’est donnée par l’ARS…

Lors de l’apparition des 5 cas de Coronavirus à Saint-Laurent-du-Maroni, les services sanitaires ont déclenché un protocole d’urgence au niveau du Centre hospitalier de l’ouest guyanais et aux urgences. Des chambres spéciales ont été préparées et c’est tout le cordon sanitaire qui se prépare à une éventuelle crise plus importante en cas de nouveaux cas.Les premières heures après l’annonce des 5 cas confirmés de Coronavirus, le CHOG a connu une affluence plus importante aux urgences notamment. Grâce aux messages diffusés, le flux semble revenir à la normale avec environ 80 passages chaque jour.A côté du secteur hospitalier, les médecins généralistes du chef-lieu de l’ouest n’ont pas connu une affluence en hausse par rapport aux jours précédents l’annonce des cas mais un changement d’habitude tout de même.Pour le docteur, fréquentation traditionnelle même si le nombre d’appels téléphoniques est en augmentationEt pour que tout le monde ait bien conscience des précautions à prendre, dès l’entrée du cabinet médical, les consignes sont clairement affichées. Le médecin est là pour rassurer tout en faisant de la pédagogie.Dans la chaîne et ‘organisation pour faire barrage au Coronavirus, un autre médecin est en charge des prélèvements pour analyses sur des personnes suspectées de développer le Coronavirus., est le seul médecin habilité par l’ARS, pour effectuer au domicile des personnes cet acte, des opérations qu’il effectue le soirLe docteur Pauquet a pour l’heure effectué une quinzaine de prélèvements. Les résultats des analyses se sont tous avérés négatifs, un soulagement pour ce professionnel de santé et ses patients.