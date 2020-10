Le lieu d'implantation du futur centre pénitentiaire de Saint-Laurent ne convient pas aux habitants de la crique Margot

Il y a très peu de temps les habitants qui sont sur cette zone ont appris qu'il y avait une possible construction de la cité judiciaire... On s'est constitué en groupe pour dire non. Les habitants ne sont pas contre le projet mais contre le lieu d'implantation à proximité de la population et en plus à l'entrée de la ville. Nous ne voulons pas que notre entrée de ville soit symbolisée par une prison...