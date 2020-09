Saint-Laurent : 4e édition de la semaine de l'accession à la propriété

Depuis 4 ans, le réseau des ADIL agence d’information sur le logement de la Guyane, organise une semaine dédiée à l’accession à la propriété. Des actions et des consultations sont mises en place sur le territoire au profit des primo accédants désireux de mener un projet d’accession à la propriété.

D'énormes difficultés de logements dans l'ouest guyanais

La plupart des terrains sont la propriété de l'Etat et cela coûte très cher. J'aurai bien aimé que la mairie puisse aider les jeunes qui travaillent ici. Moi, j'habite Saint-Laurent, suis née ici et c'est limite mission impossible d'acquérir un bout de terrain, cela coûte très, très cher... Violette Dinkoo, future propriétaire

... Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent mener l'aventure et qui viennent pour avoir les premiers jalons et ensuite concrétiser... Lydia Tran Van Doi conseillère juriste à l'Adil

Vous cherchez à acheter un bien immobilier ou bien même à en louer un. Depuis maintenant 4 ans, le réseau des ADIL, Agence d’information sur le logement de la Guyane, organise une semaine dédiée à l’accession à la propriété. Des actions et des consultations sont mises en place sur tout le territoire au profit des primo accédants désireux de mener un projet d’accession à la propriété, mais également à ceux qui sont déjà propriétaires. L’organisme a mis en place plusieurs cessions dans l’ouest du territoire, à Saint- Laurent-du-Maroni.Avec une démographie qui explose dans l’ouest du territoire. Il est de plus en plus difficile de trouver un domicile en Guyane et notamment dans la capitale de l’Ouest. L’agence d’information sur le logement ou Adil organise la semaine dédiée à l’accession à la propriété :Ces tables rondes sont l’occasion pour les conseillers de l’Adil d’observer l’évolution des demandes d’accession à la propriété chaque année. Après trois précédentes éditions le constat est sans appel :Dans l’Ouest, la volonté d’être propriétaire est très ancrée dans la population. Ces cessions permettent aussi de traiter la question de la fiscalité du propriétaire.Malgré la crise sanitaire, l’Adil organise tout au long de la semaine de nombreuses actions, pour ne pas trop perdre le contact avec les usagers, et les accompagner au mieux à l’accession et à la gestion de leur propriété.