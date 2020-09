Saint-Laurent du Maroni : un débrayage d'une heure au collège Tell-Eboué

Une soixantaine de professeurs et personnels du collège Eugénie Tell-Eboué de Saint-Laurent du Maroni, soutenus par les parents d’élèves, ont fait un débrayage d’une heure jeudi matin. L’équipe éducative dénonce de nombreux dysfonctionnements dans leur établissement.

Eric Léon / I.L. •

Des enseignants trés remontés. Depuis déjà un an, la situation est compliquée au collège Eugénie-Tell-Eboué de Saint-Laurent du Maroni. Les représentants des parents d’élèves de l'établissement ont aussi constaté certains dysfonctionnements et tiré la sonnette d’alarme.

Ce matin, une soixantaine de professeurs et personnels, soutenus par les parents d’élèves, ont effectué un débrayage d’une heure, de 8h à 9h.

L'équipe éducative déplore, entre autres, un protocole sanitaire incomplet, des incohérences dans les listes d’élèves ou encore des emplois du temps des enseignants qui ne concordent pas avec ceux des élèves.

De son côté, le syndicat SE-UNSA dénonce une mauvaise communication entre la Direction et les enseignants.