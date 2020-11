Sciences Po : des ateliers pour se préparer au concours d'entrée du prestigieux établissement

Appréhender les sciences politiques à l’international, un exercice complexe. Les élèves de terminale du lycée Bertène Juminer à Saint-Laurent du Maroni ont dû s'y soumettre. Ce sont les élections américaines qui ont été au coeur de leurs travaux.



"Le sujet était beaucoup plus simple car on avait toutes les informations avant mais la compréhension est difficile". Axelle élève de terminale



"Nous voulons préparer nos élèves aux épreuves d'admission. Nous ouvrons également les ateliers aux autres qui veulent élargir leur culture générale" Laurent Priou coordonateur des Ateliers sciences politiques au lycée Bertène Juminer.

Appréhender les sciences politiques à l’international, un exercice complexe. Les élèves de terminale du lycée Bertène Juminer à Saint-Laurent du Maroni ont dû s'y soumettre. Et pour rester coller à l’actualité, ce sont les élections américaines qui ont été au coeur des travaux. Après être passés devant un jury, ils sauront s’ils ont réussi le défi.Une vingtaine d'élèves de seconde, première et terminale sont assemblés ce mercredi après-midi dans le CDI du lycée polyvalent Bertène Juminer, à Saint-Laurent du Maroni. Ils sont inscrits aux ateliers Sciences Po, une classe préparatoire aux Instituts d'étude politique (IEP). Les ateliers se multiplient afin de développer l'esprit critique, et l'argumentation qui feront la différence lors du concours d'entrée.République ou démocrate, identifier les grands électeurs... une immersion un peu particulière pour ces lycéens, qui, dans le cadre d’ateliers pédagogiques, décortiquent l’élection américaine, au cœur de l’actualité de ce mois de novembre.Vulgariser le mode de scrutin employé, comprendre l’impact de l’élection de Joe Biden vis-à-vis du Proche-Orient, autant de thèmes exposés par les terminales qui ont souhaité relever le défi. En outre, ils peuvent améliorer la méthodologie de recherches et augmenter leur culture générale. Ces exposés sont faits pour travailler leur aisance en public ou devant un jury, composé de leurs camarades de 2nde et 1ère mais aussi de leurs professeurs.Pour être sur que ces futurs bacheliers aient toutes les billes en poche pour leur avenir, ces exposés politiques seront renouvelés chaque semaine.