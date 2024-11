Sécheresse en Guyane : vers une pénurie d’eau potable, les mesures d’urgence se multiplient

Face à une augmentation inquiétante de la salinité de l’eau potable, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni organise des points de distribution d’eau pour les habitants. Dès le 13 novembre, l’eau du robinet sera déconseillée pour la boisson et la cuisine. L’ARS émet également des recommandations pour Matoury et Montsinéry-Tonnégrande.

Entre le château d’eau et le Maroni asséché, Saint-Laurent se retrouve en quête d’un équilibre précaire pour chaque goutte. • ©Eric LEON

L’eau du robinet à Saint-Laurent-du-Maroni sera impropre à la consommation directe du 13 au 19 novembre. En raison de la sécheresse persistante, l’intrusion d’eau salée dans le fleuve Maroni a atteint un niveau préoccupant, affectant la qualité de l’eau distribuée dans les foyers. L’Agence Régionale de Santé (ARS) déconseille fermement de l’utiliser pour la boisson et la cuisson des aliments. Cependant, elle peut encore être employée pour des usages domestiques tels que l’hygiène et le nettoyage.

En pleine crise de l’eau à Saint-Laurent-du-Maroni, les habitants utilisent des filtres pour tenter de rendre l’eau du robinet plus consommable face aux premières traces de salinité. • ©Eric LEON

Pour pallier cette situation et répondre aux besoins essentiels des habitants, la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni, en collaboration avec la Société Guyanaise des Eaux (SGDE), met en place des points de distribution d’eau potable. Ces points, accessibles de 8h à 18h, sont installés dans divers quartiers, dont la gare routière, l’école Jacques Voyer, le quartier de la Charbonnière, la Mission locale et le lycée Tarcy. Les habitants peuvent ainsi s’approvisionner en eau potable sans risque pour leur santé.

Dès la mise en place de certains points de ravitaillement, les habitants de Saint-Laurent-du-Maroni ont commencé à remplir leurs bouteilles pour assurer leur approvisionnement en eau potable. • ©Eric LEON

Cette situation exceptionnelle suscite une ruée vers l’eau en bouteille dans les grandes surfaces. Les habitants, inquiets pour leur approvisionnement, dévalisent les rayons des marques de premier prix, désormais épuisées. Stéphane, responsable de grande surface de Saint-Laurent-du-Maroni, témoigne :

Nous avons constaté une forte demande en eau, surtout ce week-end. Les clients se rabattent maintenant sur des marques plus chères.

Face à cette pénurie en magasin, Katia, une cliente, explique :

Katia, mère de famille, préfère anticiper en faisant des réserves d’eau • ©Eric LEON Je préfère faire mes réserves maintenant avant que la situation ne se dégrade davantage. On ne sait pas combien de temps ça va durer

Vladie, également habitante de la ville, confirme cette inquiétude :

Vladie, également mère de famille, exprime son inquiétude : “Avec la pénurie d’eau potable, il vaut mieux s’approvisionner tant qu’il en reste.” • ©Eric LEON Avec les infos sur l’eau salée dans les robinets, tout le monde est stressé. J’ai acheté ce que je pouvais avant que ça ne devienne encore plus compliqué.

Des écoles en difficulté, le STEG-UTG appelle à la fermeture

La crise de l’eau affecte également les écoles de Saint-Laurent-du-Maroni. Le STEG-UTG, syndicat des travailleurs de l’éducation, dénonce l’insuffisance de la ration d’une bouteille de 1,5 litre pour trois élèves et appelle à une fermeture temporaire des établissements. Il exhorte les parents à garder leurs enfants à la maison tant que la situation sanitaire n’est pas stabilisée, dénonçant une “maltraitance institutionnelle” envers les élèves et le personnel éducatif.

Anaël, secrétaire générale adjointe du STEG-UTG, mobilisée pour défendre les droits des habitants et des travailleurs face à la crise de l’eau à Saint-Laurent-du-Maroni. • ©Eric LEON Tant que la situation n’est pas officiellement réglée, nous appelons les parents à garder leurs enfants à la maison et le personnel à se mettre en droit de retrait

affirme le STEG-UTG dans un communiqué.

Recommandations pour Matoury et Montsinéry-Tonnégrande

Si Saint-Laurent-du-Maroni fait face à un problème direct de salinité lié au fleuve Maroni, la situation est différente pour Matoury et Montsinéry-Tonnégrande. L’ARS indique que l’eau y reste potable pour la majorité des habitants. Toutefois, par mesure de précaution, elle déconseille aux personnes souffrant d’insuffisance rénale de stade 4 ou 5, résidant dans certains secteurs, de consommer l’eau du robinet. Les zones concernées sont :





La RD5 et le bourg de Tonégrande,

Stoupan et Mogès à Matoury,

Le secteur Lamirande et le bourg de Matoury,

Le secteur Aéroport Eboué à Matoury.

En collaboration avec les centres de dialyse, la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) organise une distribution d’eau en bouteille pour les patients nécessitant une dialyse, afin d’assurer leur sécurité.

Perspective et suivie de la situation

La cellule de veille de l’ARS, regroupant les services de l’État, les collectivités territoriales et la SGDE, assure un suivi continu de la situation. Des contrôles réguliers sont effectués pour évaluer l’évolution de la salinité et adapter les recommandations en conséquence. Les autorités espèrent une amélioration d’ici la fin de la semaine, en fonction des conditions climatiques et du niveau du fleuve Maroni.