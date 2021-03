Un barrage pour demander l'électricité dans la cité informelle Jakata à Saint-Laurent du Maroni

Un barrage a été érigé la nuit dernière dans le quartier informel de Jakata à Saint-Laurent du Maroni. La cause, plus d’électricité dans tout le secteur depuis lundi matin, coupée selon leurs dires par les autorités. Une manière pour des habitants excédés, d’exprimer leur colère.

Nous vivons des situations extrêmes. Cela fait 21 ans qu'on tolère cela. On nous a fait des promesses mais toutes ses promesses sont tombées à l'eau. Cela fait 21 ans que nous sommes là, c'est inadmissible.



Insalubrité

Des puits disséminés un peu partout dans le quartier pour palier l’absence d’eau courante. Une benne à ordure est aussi positionnée aux abords de Jakata ce qui irrite fortement les habitants.

On pense même pas à la santé des citoyens. Nous ne sommes pas des animaux.



Des maisons aux normes

Sophie Charles maire de Saint-Laurent au centre

Une délégation de la mairie s’est déplacée à la rencontre des habitants et réussi vers 22h30 à faire retirer le barrage qui entravait le secteur... Un consensus a été trouvé entre la mairie, les habitants du quartier Jakata et ÉDF lors d’une réunion qui se tenait ce matin faisant suite au barrage d’hier soir qui entravait la circulation. Une solution provisoire, celle de l’électrification de la zone légalement avec la soixantaine de famille résidentes sur le quartier. Une mise en conformité des logements est toutefois à effectuer.

Aujourd'hui c'est important de mettre les maisons aux normes, donc il y a un consensus pour que chaque maison puisse être raccordée normalement si les normes sont respectées. Sophie Charles maire de Saint-Laurent du Maroni





Juste après cette réunion des techniciens d’EDF et la municipalité se sont rendus sur place pour faire un état des lieux avec les habitants pour pouvoir mettre en place l’électrification de la zone.