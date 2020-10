Un chantier de construction de pirogues de compétition à Saint-Laurent-du-Maroni

La pirogue au cœur d’un projet à la fois pédagogique et sportif à Saint Laurent-du-Maroni. L’idée est de construire 3 pirogues de compétition afin de participer aux différents évènements sportifs de Guyane.



Pirogue en résine en cours de fabrication

Depuis plusieurs mois un véritable chantier naval est installé au Camp de la transportation à l’initiative du club de kayak de Saint-Laurent-du-Maroni.L’idée est de construire 3 pirogues de compétition afin de participer aux différents évènements sportifs de Guyane. Un véritable engouement est né autour du projet, avec l’appui de plusieurs partenaires.D’une longueur de 12 mètres, d'abord moulées dans une pirogue en bois traditionnelle bushi nengue, les pirogues sont fabriquées en résine et fibre de verre, donc moins lourde qu’une pirogue traditionnelle en bois. L'objectif est de ne pas dépasser un poids de 200 kilos. Cela permet une meilleure performance sur l’eau. Parmi les apprentis charpentier de marine on retrouve des jeunes accompagnés par le GCSMS Handicap de l’ouest ( groupement de coopération sociale et médico-sociale).Ils participent à la construction mais aussi aux tests de navigation.