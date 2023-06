VIDEO. « Asani, parcours initiatique » - Le jeune acteur Baptiste Apao lève le voile sur le mystérieux personnage de la série fantastique

« Asani » est une série de cinq films dans lesquels la jeunesse de Saint-Laurent du Maroni exprime ses préoccupations. Des collégiens qui ont tourné eux-mêmes chacun des épisodes et qui ont choisi les thèmes qui leur tenaient à cœur.

Harcèlement, pauvreté ou encore passage à l’âge adulte, les adolescents de Saint-Laurent du Maroni se retrouvent confrontés aux mêmes difficultés que la plupart des jeunes de leur âge, quelle que soit la région de France ou même le pays où ils vivent.

Présence omniprésente du fleuve et de la forêt

Mais ici en Guyane, l’attachement à la culture est fort et à Saint-Laurent, la présence puissante du fleuve et de la forêt est omniprésente. On vient y puiser l’inspiration pour trouver des solutions aux épreuves de la vie. Ainsi est né « Asani ».

Baptiste Apao a 17ans, il est en classe de terminale au lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent du Maroni. Quand il était encore collégien, il a tourné dans la saison 2020-2021 de la série.

Cette série permet de découvrir la culture d’ici. Dans chacun des cinq épisodes, Asani a une personnalité différente. Il peut parfois être méchant, parfois neutre, ou bien être un sauveur Baptiste Apao, Lycéen - Acteur dans la série "Asani"

« Asani », un nom beau et mystérieux pour cet être imaginaire lié à la culture de Saint-Laurent du Maroni. Les collégiens de la commune ont fait de ce personnage le héros de leur série de cinq films, écrits, tournés et joués par eux, avec l’encadrement des professionnels du Pôle Image Maroni.

Une série fantastique qui pose les bonnes questions

Les croyances ancestrales se mêlent à la connaissance des sages dans une série fantastique qui pose les bonnes questions et tente d’apporter des réponses à une jeunesse curieuse, volontaire et parfois en souffrance.

J’aime le genre fantastique, ça nous sort de notre monde. C’est agréable de s’échapper de temps en temps. Baptiste Apao, Lycéen - Acteur dans la série "Asani"

👉Les cinq épisodes de « Asani, parcours initiatique » sont à retrouver sur le site de Guyane La 1ère