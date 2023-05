VIDEO. La création jeunesse mise à l’honneur sur Guyane La 1ère avec le Pôle Image Maroni

Partager :

Le Pôle Image Maroni et Guyane La 1ère sont désormais partenaires pour valoriser le travail d’éducation à l’image et de création vidéo mené par l’association au sein des collèges de Saint-Laurent du Maroni. Les séries fiction et documentaire « Ti-Moun Maroni », « Fais voir Soolan » et « Asani » sont à découvrir sur le site de Guyane La 1ère. Vanina Lanfranchi, la directrice du PIM, nous raconte la fabuleuse histoire de cette association qui œuvre auprès des élèves de l’Ouest guyanais.

Corinne Bergeron et Mario Innocent •

L’Histoire démarre en 2006 avec la création de l’association Vidéo et Multimedia à Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Désormais Atelier Vidéo Multimedia, AVM développe au travers du Pôle Image Maroni des actions d'éducation à l'image et au multimédia. En savoir plus sur le Pôle Image Maroni L’expression de la Jeunesse saint-laurentaise Depuis 2019, le Pôle Image Maroni initie un travail remarquable autour de la série (série fiction et série documentaire) dans le cadre d’un projet avec plusieurs collèges de Saint-Laurent. Cela permet de présenter certaines particularités de la Guyane, de proposer nos regards d’ici ailleurs. Cette jeunesse du Maroni a beaucoup de choses à dire, comme tous les jeunes du Monde, cela révèle l’adolescence de Saint-Laurent. On se rend compte que cette adolescence, elle est universelle, les problématiques sont les mêmes, mais avec certaines choses qui n’appartiennent qu’à la Guyane et à sa mixité sociale. C’est très intéressant de voir cela se révéler. C’est important aussi que cette jeunesse ait des images qui lui ressemblent. Vanina Lanfranchi, Directrice du Pôle Image Maroni Susciter des vocations dans les métiers de l’image Depuis 2006 qu’AVM propose des ateliers, certains jeunes ont pris la voie de la création audiovisuelle. L’association peut être fière des vocations qu’elle a suscitées. Cédric Ross a participé lorsqu’il était en classe de 4ème à un atelier cinématographique. Aujourd’hui il travaille au sein de l’association, anime à son tour des ateliers et réalise des films. Le documentaire « Wani, A la croisée des chemins entre traditions et modernité » (prix du public au Fifac 2022 - Festival international du film documentaire Amazone-Caraïbes) a été co-écrit et co-réalisé par Kerth Agouinti, un jeune de Maripasoula qui a participé à des ateliers pendant plusieurs années. Christophe Yanuwana Pierre a également participé aux ateliers d'AVM. Il a réalisé le film au parcours remarquable « Unti les origines » (Prix du Jury du Festival Fifac 2019 - Prix de la Relève autochtone du Festival Présence autochtone de Montreal - Prix SCAM «Découverte audiovisuelle 2020») Des vocations qui pourraient se révéler également parmi les jeunes qui participent depuis 2019 aux séries "Ti-Moun Maroni", "Fais Voir Soolan" et "Asani". Voir les séries sur le site de Guyane La 1ère L'association AVM travaille actuellement à la mise en place d'une option d'enseignement de spécialité cinéma audiovisuel à Saint-Laurent du Maroni.

