Violences dans les établissements scolaires de Saint-Laurent et Mana : le recteur Philippe Delbelcco tente de trouver des solutions

Après le déchaînement de violences dans et devant des collèges et lycées de Saint-Laurent et Mana, le recteur de Guyane, Philippe Delbelcco s'est rendu sur place afin d'échanger avec les communautés éducatives et les autorités et tenter d’apporter des réponses.

Terence Moy/Catherine Lama •

Après les graves incidents survenus ces derniers jours dans certains collèges et lycées de Saint-Laurent Mana, et après la fusillade d'hier, juste devant le lycée Bertène Juminer, le recteur de Guyane a tenu à se rendre sur place. Pour rappel, deux adolescentes ont été blessées par tirs de arme à feu mardi midi et un suspect interpellé dans la foulée hier.

Le lycée de Mana est fermé aujourd'hui suite au droit de retrait d'une partie du personnel éducatif. Le ras le bol des communautés éducatives dans l'ouest d la Guyane, elles dénoncent l'insécurité permanente • ©Eric Léon

Alors que les nombreux actes de violences qui prennent de l'ampleur d'une manière générale sur tout le territoire de l'ouest, il fallait se déplacer pour Philippe Dulbecco, le recteur de l'académie en Guyane : "A très court terme il faut intensifier les fouilles, à très court terme il faut intensifier le contrôle d'accès, à très court terme, il faut, en effet, éviter de se retrouver dans le même type de situation avec des armes blanches ou des armes à feu qui soient à proximité d'établissements scolaires." Le recteur n'envisage pas pour l'instant l'installation de portiques. Il faut être prudent affirme t-il même cela été mis en place ailleurs... mais on ne doit écarter aucune option ajoute-il. Une cellule de crise a été ouverte à la sous-préfecture ce matin, une réunion est en cours.

partager l'article