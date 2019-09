Pêche illégale : saisie de deux tapouilles surinamaises et d'une brésilienne à l'ouest et à l'est de la Guyane

Cette opération de lutte contre la pêche "INN" (Illégale, Non autorisée, Non déclarée) de la gendarmerie maritime a été conduite le 10 septembre sur deux fronts.

Déroutement d'un navire venant d'Oiapoque L'arraisonnement du navire s'est fait à l'est des eaux territoriales françaises avec la VCSM Mahury de Cayenne. Le capitaine du bâtiment qui a déclaré venir d'Oiapoque a été mis en garde à vue, la cargaison et le matériel de pêche saisis.

Deux tapouilles surinamaises sur la Counama A l'ouest , la VCSM Organabo basée à Kourou a procédé à un contrôle de pêche sur deux tapouilles surinamaises qui se trouvaient sur la Counamama, un affluent du fleuve Iracoubo. 18 km de filets ont été saisis, 2335 kg de poissons, 45 kg de vessies natatoires ont été détruits.