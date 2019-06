Plus de mille personnes au départ d’une course d’obstacles au profit des militaires blessés

Un parcours de "Jungle commando"

© 9 ème RIMA

Une course pour aider les blessés de guerre

Entre bain de boue et escalade d’un mur de pneus dans la forêt. Plus d’un millier de personnes ont relevé le défi de la « Jungle race » ce samedi à Cayenne. Un parcours d’obstacles de 2 km sur la montagne du Tigre, organisé par le 9 ème Régiment d’Infanterie de Marine. Civils et militaires étaient invités à participer à l’occasion de la journée nationale des blessés de l’armée de terre.Ils courent vers la montagne du Tigre. Ils se jettent dans la boue. Ils grimpent des escaliers, escaladent…un mur de pneus, en solo, en groupe ou en famille. Ils rampent, jouent aux équilibristes, glissent…sur un toboggan. Un dernier plongeon dans la boue. Un dernier passage de pneu.Plus de mille personnes ont participé à la "Jungle race". 10 euros par adulte, 5 euros par enfants. Des fonds au profit des blessés de l’armée. 1100 militaires français blessés sont actuellement accompagnés par l’armée en vue de leur réinsertion…