Questions à ... Alary Ravin, lycéen et danseur

A 17 ans, Alary Ravin poursuit un objectif celui de devenir danseur professionnel. Le jeune cayennais nous parle de son parcours.

Catherine Lama



Un art pratiqué depuis l'âge de 5 ans

Elève en terminale L au lycée Félix Eboué, Alary Ravin n'a aucun doute sur son avenir : il sera danseur professionnel à l'instar de ses aînés devenus des professionnels reconnus et célébrés qui exercent aux Etats-Unis Yannick Lebrun, Sisley Loubet ou Kimberley Ho-Tsai notamment.Alary est venu à la danse naturellement grâce à sa mère qui enseigne la danse. Le jeune homme pratique cet art depuis l'âge de 5 ans. Il a gravi les échelons avec aisance, a enchaîné et gagné les concours régionaux et nationaux, les stages et les spectacles.Il se prépare de toutes ses forces à ce métier artistique. Pour cela, il suit une filière littéraire, il s'intéresse aux arts, aime les langues et bien sûr voyager. Il travaille donc autant les langues que les entrechats. Mais de tous les styles,souligne t-il, la danse moderne a sa préférence.Alary, joyeux, optimiste ne se contente pas d'espérer le meilleur, il se donne les moyens de son ambition et il nous explique comment...