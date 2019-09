Questions à ... Malia Metella

Malia Metella, ex championne de natation, représentante de Génération 2024

Cette semaine, dans le cadre de « Questions à… », c’est Malia Métella qui se prête au jeu des questions-réponses de Guyane la 1ère.L’ancienne championne de natation s’est retirée des bassins mais garde un œil attentif sur l’évolution de la discipline en France. Profitant de son passage en Guyane cette semaine où elle est venue promouvoir le label Génération 2024 pour les Jeux Olympiques, la guyanaise a évoqué avec nous sa vie après la compétition et ses projets. Passionnément ancrée dans son pays, Malia Métella le défend et invite les jeunes guyanais à pratiquer une activité physique et sportive. Et puis, la citoyenne du monde s’est aussi exprimée sur les incendies de l’Amazonie.