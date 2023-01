RdvPermis : découvrez la nouvelle plateforme en ligne pour passer le permis de conduire

Une plateforme pour passer le permis de conduire. La plateforme RdvPermis sera effective le 1er mars 2023. Un dispositif en ligne qui permettra une meilleure planification des examens de conduite.

Marie-Claude Thébia •

Cette plateforme existe déjà dans 78 départements. Après la Réunion, c’est au tour de la Guyane d’en bénéficier. Avec ce dispositif RdvPermis, ce sont les candidats qui réserveront en ligne leur date de passage de l’épreuve pratique.

Ils doivent en faire la demande par voie électronique, soit par le biais de leur auto-école, soit via leur propre compte sur le site de réservation. Afin de responsabiliser les candidats et de limiter l’absentéisme, toute place réservée et non utilisée entraîne un délai avant une nouvelle réservation, de 40 jours (hors cas de force majeure).

Par ailleurs, afin d’inciter les candidats, après un premier échec, à se représenter avec un niveau de préparation suffisant, le délai de réinscription est conditionné au résultat obtenu : plus le niveau est faible lors de l’examen, plus le délai d’attente pour se représenter est long, jusqu'à 35 jours.

Il s’agit de rendre le candidat responsable de sa place d’examen. Ce système pour les auto-écoles, permet de visualiser en temps réel les places disponibles et les créneaux réservés. Il applique également pour la gestion des places d’examen, des règles transparentes.

Sylvie Ketterere présidence du syndicat Mobilians Education routière • ©SK Dans les départements de France, c’est une nouvelle façon de réserver des places d’examen. C’est une nouveauté sans passer par le bureau d’éducation routière. C’est une plateforme. Avant il y avait une répartition mensuelle, là c’est par semaine. C’est mieux, l’élève ça va le responsabiliser car c’est l’auto-école qui auparavant réservait les places. Quand il ne venait pas, nous devions en subir les conséquences. De plus, en fonction des points obtenus lors de l'examen, l'élève qui a échoué devra respecter un délai de carence. RdvPermis également va mettre en exergue l’effectif des inspecteurs et plus de clarté dans l’organisation des professionnels du secteur. Pour nous, c’est plus de visibilité et de clarté dans la gestion des places d’examen. Sylvie Ketterere présidence du syndicat Mobilians Education routière

En clair, le candidat pourra :

soit donner mandat à son école de conduite pour l’inscrire sur RdvPermis : il est alors informé en temps réel sur sa boîte mail de toutes les démarches effectuées en son nom ;

soit créer lui-même un compte sur l’application de réservation puis choisir de poursuivre les démarches avec une école de conduite ou en candidat libre.

Les candidats libres eux, ont pour obligation de déclarer en ligne le proche qui l’accompagnera le jour de l’examen, et dont le lien personnel ou de parenté devra être attesté auprès de l’examinateur. En outre, il doit fournir, comme prévu par la réglementation, un véhicule équipé de double commandes le jour de l’épreuve.



La plateforme sera effective à partir du 1er mars 2023.