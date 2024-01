Recensement : les maires de Guyane dénoncent "des incohérences" entre les chiffres de l'INSEE et les réalités du terrain

"Permettez-moi d'aborder certaines incongruités entre ces données et la réalité quotidienne observée par les élus de notre territoire". L'association des maires de Guyane, présidée par Michel-Ange Jérémie, a adressé un courrier à Jean-Baptiste Herbet, directeur INSEE Antilles-Guyane, le 30 janvier.

Dans ce dernier, les élus dénoncent des incohérences sur le nombre d'habitants en Guyane, qui serait en baisse, mais aussi le doublement de la population de Régina (1 716 habitants en 2024 contre 842 en 2023) et la perte de 250 habitants de Macouria (19 020 habitants en 2024 et 19 252 en 2023).

Au sujet de Macouria, l'INSEE admet que la cartographie de la zone Sablance n’avait pas été correctement recensée auparavant, et qu'il y avait finalement moins d'habitants que leur estimation. À Régina, en revanche, l'INSEE a décidé de comptabiliser le nombre d'orpailleurs installés sur la commune.

L'enjeu pour les maires, c'est la dotation globale de fonctionnement qui est attribuée aux communes sur la base du nombre d'habitants. Si la population baisse, alors les fonds également.

"Les constructions en cours de réalisation (à Macouria, ndlr), qui prévoient d'accueillir un nombre conséquent de résidents, semblent ne pas être prises en compte avec l'attention nécessaire, laissant présager un écart encore plus grand entre les prévisions et la réalité à venir", déplore l'AMG.

Notez que la date référence statistique est celle de 2021, mais est applicable pour 2024.

Dans une grande commune, de plus de 6 000 habitants, on fait du recensement tous les ans, par sondage. En gros, on va recenser 8% des logements chaque année et on cumule cinq années de collecte, ce qui fait 40%, et donc on utilise les cinq dernières collectes pour estimer les chiffres de population. Donc les chiffres publiés en fin d'année 2023, qu'on appelle les chiffres 2021, en fait c'est le cumul des collectes de 2019 à 2023. L'année médiane est l'année 2021 et c'est pour ça que ces chiffres sont millésimer 2021, donc qu'il y a toujours ce décallage de trois ans.