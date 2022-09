Recherche jeunes entre 16 et 25 ans pour travailler dans le théâtre et le cinéma

Si vous êtes âgé entre 16 et 25 ans et que vous souhaitez devenir acteur, réalisateur, scénariste, faites-vous connaître auprès du Théâtre de Macouria. La scène d’intérêt national participe à la création de la série Le Banc qui sera diffusée sur Guyane la 1ère.

F.Leconte / M.N •

Grégory Alexander est le directeur du théâtre de Macouria, devenu scène d’intérêt national. Dans ce cadre, la structure organise des actions parmi lesquelles le dispositif « A toi de jouer », destiné à un public émergent, des jeunes créateurs et interprètes.

« On met en place un chantier artistique d’immersion dans les métiers des arts audiovisuels et des arts vivants ».

Le théâtre recherche donc en ce moment des jeunes âgés entre 16 et 25 ans et intéressés par les métiers d’acteur, de réalisateur ou de scénariste afin de prendre part à différentes productions liées au spectacle vivant mais aussi au cinéma et à l'audiovisuel.

« L’idée c’est que les participants puissent avoir une vision assez large, assez complète de ce que peut-être le processus créatif », souligne Grégory Alexander.

Au programme : travail sur l’écriture, le jeu mais aussi découverte des métiers du son, de la production. Des notions sur le droit à l’image seront également inculquées.

Le prochain projet en date c'est la mini-série Le Banc. Elle sera diffusée par la suite sur Guyane la 1ère.

Renseignements au 0694 22 95 04 ou communication@theatre-de-macouria.com pour recevoir un dossier de candidature.