Le recteur à la rencontre des personnels des établissements scolaires de Kourou

Concernant le covid, nous n'avons pas suffisamment d'informations. Même-si nous avons bien reçu le protocole pour savoir ce que nous devons faire, je crains qu'avec les classes surchargées, on soit surchargé . De plus, la saison sèche et la chaleur qui arrivent dans les prochaines semaines, ne vont en rien arranger la situation.

Patrick COSSET Représentant syndical STEG UTG