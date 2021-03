Réflexions sur l'aménagement de la ville de Rémire-Montjoly

Un atelier particulier, où les citoyens s’impliquent dans l’avenir de leur commune. Travailler sur le nouveau cœur de ville de Rémire Montjoly situé dans la zone de Moulin à vent. Autour de la table des élus, des administrés, des commerçants,des architectes et un bureau d'études.

On est en phase de concertation, aujourd'hui notre bureau d'études accompagne et reçoit la population afin de recueillir un certain nombre d'informations. Il en ressort que les habitants souhaitent que la nature ait une place importante dans le cœur de ville.

Karim Weimert, assistant maîtrise d'ouvrage CED Guyane