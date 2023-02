Remontée du fleuve Amazone jusqu'à Manaus au Brésil, pour "La Résolue" le patrouilleur Antilles-Guyane des Forces armées

La Résolue a effectué du 10 au 30 janvier 2023, la remontée du fleuve Amazone jusqu’à Manaus, à la confluence du Rio Negro et du Solimões. Déployé dans les eaux brésiliennes, le patrouilleur Antilles Guyane (PAG) a pu contribuer au renforcement de la coopération entre les Forces armées françaises et brésiliennes.

Marie-Claude Thébia/ source Marine nationale •

Retour au port, pour La Résolue, qui du 10 au 30 janvier a mouillé dans les eaux brésiliennes. Il a fallu six jours de navigation, et 1600 nautiques aller-retour sur le fleuve pour atteindre et revenir de Manaus. Manaus, mégalopole de 2 millions d’habitants, située en plein cœur de la forêt amazonienne. Pour y parvenir, l’équipage de La Résolue a traversé de nombreuses zones : Macapa, Santarém, la démarcation des eaux noires du Rio Negro pour enfin atteindre Manaus.

La mission Amazone 2023 avait pour objectif le renforcement des liens de coopération entre la marine française et brésilienne, notamment avec le 9ème district naval du Brésil, flotte fluviale en charge de l’Amazone et du soutien des villages riverains. Une mission soutenue par de hautes autorités militaires brésiliennes et des représentants du corps diplomatique français.

Une mission d'exception

La Résolue

Manaus n’avait pas accueilli une telle mission depuis 2011. Au programme : visite de la base navale de Manaus et d’un navire hôpital brésilien, avant l'entraînement avec les patrouilleurs fluviaux Roraima et Rondonia.

La Résolue est depuis, revenue au port "pour reprendre le cours des opérations de police des pêches, cette fois-ci en mer, théâtre d’opérations privilégié des marins des forces armées en Guyane".