Rencontres biographiques au lycée Jean-Marie Michotte avec l’auteure Sylviane Vayaboury

A l’initiative de l’association CRIGA (Centre de Ressources International Guyane Amérique), une vingtaine d’élèves du lycée Jean-Marie Michotte ont échangé avec l’auteure Sylviane Vayaboury sur son récit autobiographique « La rue Lallouette prolongée ». L’occasion pour ces lycéens de s’interroger sur le rôle de la littérature dans la construction d’un parcours de vie.

Cela pouvait paraître une gageure que de faire se rencontrer une auteure et des élèves de section CAP électricité du lycée professionnel Jean-Marie Michotte souvent en difficulté de lecture et pourtant cela a marché.

Ce 30 novembre, les échanges avec Sylviane Vayaboury, sur son livre « La rue Lallouette prolongée » publié en 2006 ont permis à ces lycéens de souligner leurs similarités de parcours avec ce que raconte l'auteure de sa jeunesse. La découverte des lieux, une rue de Cayenne renommée depuis, avenue Voltaire, les relations avec des camarades d’école, de lycée, la description du milieu familial découverts dans le livre et explicités en direct ont passionné ces apprentis. Ils ont découvert des similitudes avec leur propre vie et ont ainsi abordé des thèmes toujours très actuels. Le questionnement sur le « statut du sujet guyanais et français, le rapport au père, aux grands-parents ou aux adultes qui en font fonction, le vécu du racisme, l’éducation actuelle comparée à celle d’avant ».

Un exercice qui a plu à Sylviane Vayaboury :

« Ces élèves étaient intéressés et ont posé des questions pertinentes notamment sur le racisme, les discriminations… Je les ai trouvés réceptifs. L’expérience me semble bénéfique, on avait su les motiver pour cette lecture et cela a été un beau partage ! »

La littérature, élément de la construction individuelle

Leur professeur, Bruno Niderkorn leur a proposé cet exercice en fonction du programme de ce 1er trimestre centré sur l’autobiographie. Un des objectifs de ce programme étant de montrer à ces élèves que la littérature sert à se construire, à développer des jugements sur soi et sur la société dans laquelle on évolue voire à cultiver un esprit citoyen... indique Dominique Boisdron, membre du CRIGA.

Cette activité, était organisée dans le cadre du projet Guyane : lectures patrimoniales et constructions artistiques et répondait à un appel de la CTG.

Les précédentes rencontres entre élèves et auteurs, ont permis d’avoir, notamment, Alexis Tiouka et Christiane Taubira. Pour l’occasion, des extraits avaient été choisis parmi leurs romans, notamment Petit guerrier pour la paix : Les luttes amérindiennes racontées à la jeunesse (2017) pour le premier, avec une rencontre le 31 janvier 2023 et Mes météores : combats politiques au long cours (2012), pour la seconde et une rencontre le 25 avril 2023.

Quelques éléments sur le CRIGA - Centre de Ressources International Guyane Amériques

Créé en 2003, ce centre a pour principale mission de mettre en place un centre de ressources réunissant des ouvrages ou tout support d’information sur le continent américain et/ou intéressant les différentes composantes de la population guyanaise. Il doit, aussi, développer toutes les initiatives favorisant l’épanouissement le plus large des personnes par un égal accès de tous à l’éducation à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la communication, aux loisirs.