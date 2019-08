Rentrée 2019-2020 : à Saint-Laurent du Maroni, trente groupes scolaires sont répertoriés

Une école par an



Vers un développement durable

La rentrée se prépare à Saint-Laurent du Maroni

Avec près de 3000 naissances par an Saint-Laurent doit faire face à une forte croissance démographique. Et donc aussi à des effectifs croissants à scolariser.30 groupes scolaires sont répertoriés sur le territoire de la capitale de l’ouest. Il faut donc anticiper les remises en états des structures. Le budget est conséquent.Depuis une dizaine d’années, la Ville construit l’équivalent d’une école par an. Pour cette rentrée, 10 000 élèves sont inscrits dans les 30 groupes scolaires soit 393 classes dont 20 supplémentaires cette nouvelle année. La rentrée scolaire se prépare dès le mois de juin. Pour faire face à cette situation, la ville a choisi de développer les écoles de proximité dans les quartiers et les villages. La construction et l’entretien de ces établissements scolaires pèsent lourdement sur les finances de la commune.Depuis plusieurs années déjà, la ville réclame l’adaptation des normes en matière de construction afin de permettre de construire des écoles plus rapidement et à moindre coût. Cette année : deux écoles bénéficient d'extensions de classes sous la forme de containers maritimes reconditionnés. Une expérimentation qui devrait permettre de réduire les coûts. Elle entre dans une démarche de développement durable.