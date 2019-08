Rentrée : le nouveau lycée Saint-Joseph de Cluny ouvrira ses portes le 2 septembre, une renaissance...

Un lycée flambant neuf

© Joel Robeiri Incendie du Foyer de la Providence



Rentrée échelonnée

© Félix Anthénor Habazac

L’externat Saint-Joseph s’agrandit pour la rentrée 2019/2020. La fin des travaux de l’annexe vont permettre aux lycéens de faire leur rentrée en septembre prochain en plein centre de Cayenne. Le chantier initial a été lancé en 2014.En travaux depuis juin 2014, l’annexe de l’externat Saint Joseph devait ouvrir en 2017, mais c’était sans compter l’incendie du bâtiment, ex-foyer de la Providence, en septembre 2016. Le coût des nouveaux bâtiments a été estimé à environ 7 millions d'euros. C'est un projet de longue haleine, pour les dirigeants de l'externat Saint-Joseph. Deux bâtiments accueilleront les lycéens, et les étudiants en BTS de l'établissement. Ils sont situés à l'angle des rues Léopold-Heder et François Arago à Cayenne.C’est donc cette année que les lycéens supplémentaires s’ajouteront aux plus de 480 élèves déjà présents. L’annexe abrite des salles de classe, un foyer, un centre de documentation, un service médico-social, un réfectoire et un amphithéâtre.Environ 70 professeurs enseignent actuellement à l’externat Saint-Joseph. Ce seront les professeurs qui feront leur première rentrée le lundi 2 septembre, les élèves seront attendus le lendemain. La rentrée sera échelonnée durant toute la semaine.