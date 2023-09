Rentrée perturbée à Lise Ophion : les professeurs dénoncent la vétusté du système électrique

Au collège Lise Ophion, à Matoury, la rentrée a un goût amer. Les professeurs de l'établissement font valoir leur droit de retrait ce lundi 4 septembre, depuis 8h30. Selon eux, les travaux électriques - qui devaient être réalisés dans le bâtiment durant les grandes vacances - n'ont pas été effectués. Ils dénoncent une situation dangereuse et notamment un risque important d'incendie.

Ils avaient entamé leur droit de retrait depuis le 23 juin dernier, avant les grandes vacances. "Depuis plusieurs années, l'installation électrique au sein du collège est obsolète", explique Antoine Devienne, représentant du personnel au sein du conseil d'administration du collège. La Collectivité Territoriale de Guyane, propriétaire des lieux, serait au courant de la situation.

Il y a jamais eu de réaction et en fin d'année dernière, on avait des coupures fréquentes [...] puis il y a eu un palier de franchi, puisque plusieurs appareils électriques ont été détruits quand on a essayé de les utiliser, on a un ordinateur qui a pris feu. Et en fin d'année, on a eu interdiction d'utiliser toute l'installation électrique du collège.