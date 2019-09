Rentrée scolaire 2019-2020 : 88 911 élèves sont attendus dans les établissements scolaires à partir de ce lundi 2 septembre

Des chiffres provisoires

Rentrée 2019-2020 le 2 septembre

La réforme du lycée en vue de la nouvelle formule du bac 2021 et la loi "pour une école de la confiance" entrent en vigueur durant cette année scolaire.Premier changement : l’âge obligatoire de scolarité abaissé de 6 ans à 3 ans. En Guyane, ils seront 4852 élèves à entrer en maternelle. Soit près de 639 enfants de plus. Cette réforme s’accompagne également par un dédoublement des classes de grande section dans les zones prioritaires.Dans le primaire, 45500 élèves vont effectuer leur rentrée. Un peu plus de 1160 scolaires de plus qu’en 2018. Il s’agit de continuer à étendre le dispositif déjà mis en place : faire bénéficier de classes dédoublées et d’effectifs limités.Dans le 2nd degré, ils seront 38 559 cette année, répartis dans les collèges et les lycées. Un millier d’élèves supplémentaires effectueront leur rentrée. 300 d’entre eux sont actuellement en attente d’affectation post 3ème.Pas de changement majeur dans les collèges, en revanche au lycée, place à la réforme du baccalauréat. Les élèves de Première vont dès cette année acquérir des points pour le bac de 2021. Les filières traditionnelles telles ES, L et S ont disparu.