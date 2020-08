La Rentrée scolaire 2020-2021, une rentrée sous haute surveillance

Dans ce contexte de crise sanitaire, la rentrée scolaire aura bien lieu en septembre dans toutes les communes de Guyane à une exception faite. Le recteur, Alain Ayong Le Kama l’a annoncé lors d’une conférence de presse organisée au sein même de l’Académie de Guyane.



Céline Fleuzin/MCT •



Une rentrée progressive

©Céline Fleuzin

"Les chefs d’établissement vont organiser l'accueil progressif des élèves avec une certaine autonomie. Alain Ayong Le Kama Recteur de l’Académie de Guyane



Les syndicats mécontents

"Il aurait fallu discuter en amont avec les personnels et voir avec les élus". Pascal Briquet Secrétaire régional de l’UNSA Education Guyane



Des mesures sanitaires strictes

Dans ce contexte de crise sanitaire, la rentrée scolaire aura bien lieu en septembre prochain dans toutes les communes de Guyane à une exception faite. Le recteur, Alain Ayong Le Kama l’a annoncé lors d’une conférence de presse organisée au sein même de l’Académie de Guyane.Rentrée scolaire repoussée dans l’ouest guyanais en raison de sa situation épidémiologique. Mais partout ailleurs en Guyane, les élèves devraient avoir repris le chemin de l’école au plus tard, le 7 septembre.Avant la tenue de sa conférence de presse, le recteur a convié les membres des deux syndicats principaux par visioconférence pour leur annoncer la nouvelle. Les syndicats estiment que cette décision a été prise sans concertation.Compte tenu du retard et des difficultés cumulées à cause de la crise sanitaire, la rentrée des professeurs est prévu le 31 août 2020. 48h pour préparer la rentrée après 6 mois sans avoir travaillé - trop court selon les syndicats scolaires. Ils auraient préféré avoir une semaine pour organiser les réunions d’équipe nécessaires pour mettre en place le protocole sanitaire ou encore la gestion du transport…Le nombre d’élèves par classe reste inchangé. Le recteur assure que des conditions strictes seront respectées. Il a également indiqué que la communauté éducative recevra deux masques par jour à partir de la rentrée.