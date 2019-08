Rentrée scolaire : l'anticipation pour éviter les longues files d'attente

Chacun sa méthode



Une période importante pour les libraires

Anticiper la rentrée scolaire et éviter les grands rushs

A quelques semaines de la rentrée scolaire, il n’y pas encore d’embouteillage dans les librairies mais les parents commencent à acheter les fournitures. Certains ont déjà déposé leurs listes, d’autres viennent de manière impromptue faire leurs courses. Dans les lieux de vente, l'heure est à l'organisation car cette période est l’occasion pour les responsables de conforter leur chiffre d’affaire.Les équerres, les livres, les crayons couleurs et autres fournitures scolaires se vendent déjà. Certains parents ont déposé leurs listes depuis juin pour éviter l’embouteillage début septembre. Il suffit juste de les retirer et éviter ainsi les longues files d'attentes. D’autres, viennent plus tôt quand les familles sont en vacances, ils peuvent ainsi faire leurs achats sans l'effervescence de la rentrée.Tout n’est pas encore prêt mais certains ont pu repartir avec leurs commandes sous les bras. Pour cette rentrée scolaire 2019, huit employés sont mobilisés. Les fournitures ne cessent d'arriver. Aujourd’hui encore, de nouvelles palettes sont à déballer. Car c’est entre juillet et septembre que ce magasin de la rue Schœlcher réalise 90% de son chiffre d’affaire.