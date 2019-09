Rentrée scolaire : les élèves de René Bartélémi reprennent enfin le chemin de l'école

Une rentrée retardée

© Thierry Merlin

« Nous avons fait le tour avec la commission de sécurité. Il n’y a pas de difficultés. Il y a encore des ajustements à faire, mais l’école peut à nouveau fonctionner normalement. »

Après 15 jours d’attente, les 280 écoliers de l’école primaire René Barthelemi ont pu effectuer leur rentrée scolaire. Des travaux de réhabilitation de l’établissement n’étaient pas terminés.Ils ont enfin effectué leur rentrée. Les élèves de l’école René Barthélémi ont pu regagner leurs classes et connaître leurs nouveaux enseignants. La rentrée dans cette école a été retardée car les travaux de réfection et de réhabilitation de l’établissement n’étaient pas terminés. De plus des actes de vandalisme commis au sein de l’établissement avaient retardé le déroulement du chantier. Le réseau du système électrique était notamment très abimé.Les élèves ont pu effectuer leur rentrée scolaire 2019-2020 tranquillement. Environ 280 écoliers étaient attendus.Jean-Pierre Dolor directeur de cabinet de la mairie de Cayenne :Les travaux de réhabilitation et de réfection ne sont pas terminés. Ils devraient s’achever d’ici la fin du mois d’octobre.