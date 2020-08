La rentrée scolaire se prépare à Cayenne où plusieurs écoles sont en cours de réhabilitation

Avec plus de 10 000 élèves inscrits, la mairie de Cayenne ajuste les derniers détails pour la rentrée scolaire. Sur les 35 écoles que compte la ville, 4 font l'objet, en ce moment, de gros travaux de réhabilitation. Seront-elles prêtent à rouvrir leurs portes la semaine prochaine ?



Lindy Nedan •

Marquage au sol à l'école Léopold Héder • ©Lindy Nédan



Création de 16 postes supplémentaires

Nous avons travaillé sur un protocole relativement strict. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup investi pour sécuriser notre personnel en terme de produits et de tenues, pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité mais aussi pour les enseignants, la communauté éducative, qu'ils puissent mener à bien leurs missions. Myrta Cattier, 13ème adjointe à la mairie de Cayenne, responsable de la scolarité

Nous avons 500 élèves sur liste d'attente pour la maternelle soit une augmentation de 200 élèves supplémentaires Myrtha Cattier, 13 ème adjoint à la mairie de Cayenne, responsable de la scolarité

Mieux vaut prévoir que guérir!

La rentrée scolaire se prépare à Cayenne

La mairie de Cayenne a fait d’une pierre deux coups en rajoutant pendant les travaux de réhabilitation, différents points d’eau dans le cadre des gestes barrières, dans ses établissements scolaires.Les réfectoires ont été réorganisés avec des circuits et des marquages au sol.Seize postes PEC (parcours emploi compétences) ont été créés pour soutenir les personnels. Ces derniers vont voir leurs charges de travail s'alourdir avec des séances de nettoyage supplémentaires. Parallèlement ils sont formés aux gestes sanitaires par un guide. Cela représente un investissement d’un million d’euros pour la collectivité.Près de 10 000 élèves vont retrouver le banc de l’école d’ici la semaine prochaine et cette année encore la saturation ne déroge pas à la règle : plus de 700 élèves de maternelles et élémentaires sont inscrits sur les listes d’attente.Pour ceux qui feront leur rentrée jeudi prochain, masque et distanciation sociale ne seront pas obligatoires faute de possibilité de les mettre en place.Mais comme dirait Myrtha Cattier:Et prendre les dispositions qui s’imposent.