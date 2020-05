Réouverture du service des étrangers sur rendez-vous : un afflux d’usagers à la préfecture

Réouverture de la préfecture pour les ressortissants étrangers réservée aux usagers ayant un rendez-vous. De nombreux usagers étrangers venus s’informer après la période de fermeture au public, étaient présents générant une longue file d'attente.

Affluence record

"Il est important de venir quand on a un rendez-vous. Toute personne qui n'a pas de rendez vous, par SMS ne sera pas reçue".

Des explications

"Si vous avez un renouvellement, votre récépissé est prolongé de 90 jours, on est là pour leur expliquer".

Réouverture de la préfecture pour les ressortissants étrangers, une réouverture réservée aux usagers ayant un rendez-vous. La priorité est donnée à la délivrance des titres de séjour déjà prêts en préfecture, aux demandeurs d’asile et aux demandes concernant les mineurs. Les services de l’Etat ont mis en place un dispositif de filtrage pour respecter les normes sanitaires. Il y avait plus de monde qu’attendu, de nombreux usagers étrangers venus s’informer après la période de fermeture au public.Beaucoup de monde ce mercredi dans la file d’attente pour la réouverture au public du service des étrangers…la préfecture l’a annoncé le 7 mai, pour les usagers ayant un rendez-vous. Un dispositif est en place pour satisfaire aux normes sanitaires. A gauche, l’entrée des personnes venues chercher leur titre de séjour. A droite, l’entrée pour les demandeurs d’asile et les demandes concernant les mineursdirecteur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de Guyane précise :De nombreux usagers sont venus sans rendez-vous. Des fonctionnaires sont là pour les informerEn raison de la crise sanitaire, des rendez-vous ont été reportés, et les titres de séjour et récépissés de demande d’asile expirant entre le 16 mars et le 15 mai ont été prolongés…certains ont du mal à comprendre…ce bénévole d’une radio haïtienne joue les traducteursJudener Desjardins association « Radio Mosaïk » indique :La préfecture a reçu 900 titres de séjours fabriqués dans l’hexagone avant ou pendant le confinement. Ils sont en cours d’attribution. 2200 dossiers de demande ont été traités en télétravail. Les cartes de séjour seront délivrés au fur et à mesure de leur réception à Cayenne