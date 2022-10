Reposer en paix : un nouveau cimetière à Sinnamary

Beaucoup de communes connaissent des problèmes de place dans leur cimetière. Certaines ont opté pour des nouvelles structures, c’est le cas de Sinnamary qui a mis en service il y a 3 ans un cimetière paysager.

Jean-Gilles Assard/MCT •

Cimetière Sinnamary • ©DR

Le premier cimetière de Sinnamary est situé le long du fleuve depuis la fin des années 90. Cette commune est réputée pour ses nombreux centenaires. Aujourd’hui, la capacité est dépassée pour plusieurs raisons. Aussi était-il important pour la commune d’avoir un nouveau cimetière. Il est enfin sorti de terre. Il a fallu environ 15 ans pour qu’il soit mis en service. Les changements d’orientation du projet et son financement ont ralenti sa mise en œuvre.

Un cimetière paysager

Ici tout est fait pour accueillir les défunts et leurs proches. Des tombes préfabriquées au milieu des arbustes et des fleurs capables de recevoir deux corps. Les trente disponibles sont déjà réservées. Dans cet espace également des caveaux provisoires, des colombariums contenant les cendres des morts ou encore des ossuaires. Capable de recevoir environ 200 sépultures, le nouveau cimetière paysager de Sinnamary peut être étendu jusqu’à 6 hectares. Il a coûté un peu plus d’un million d’Euros.